Favino e Totti festeggiano alle Maldive con un tuffo abbracciati

Una sfida di beachvolley e un tuffo di mezzanotte abbracciati. In un lussuosissimo resort delle Maldive va in scena la coppia che non ti aspetti: Pierfrancesco Favino e Francesco Totti. L'attore e il calciatore stanno trascorrendo alcuni giorni di relax con le rispettive famiglie e inviano ai fan siparietti imperdibili tra ironia, tuffi e partitelle in spiaggia. Favino è da sempre un tifoso giallorosso e soprattutto di Totti, tanto che quando il capitano ha giocato la sua ultima partita con la maglia della Roma, l'attore gli ha dedicato una poesia.