Ilary Blasi in festa, guarda il compleanno con Totti in quarantena

Il regalo più grande… per Ilary Blasi nel giorno del suo 39esimo compleanno è la famiglia. Il marito Francesco Totti ha preparato una videosorpresa social con una serie di scatti della bella conduttrice con tanti “ti amo”. In casa hanno festeggiato con le torte (una mimosa e una realizzata con il gelato preferito di Ilary), una serie di rose rosse e tanta intimità. “Grazie a tutti” ha scritto nelle storie la Blasi dopo aver postato gli auguri degli amici.

“Auguri amore mio” è stato il primo post di Totti per festeggiare la sua Ilary con un video che racconta per immagini i momenti più belli della conduttrice. La festa in modalità quarantena prosegue con una pioggia di auguri e scatti di amici e parenti. Poi qualche foto con i figli, una cenetta a lume di candela sul divano, una serie di rose e petali cosparsi per terra e le torte.

La Blasi ha posato in mezzo a una composizione di rose rosse, sulla quale con i fiori è stato scritto "Tu sei roba mia"; poi ha spento le candeline in salotto con Francesco su una tavola imbandita con candele e petali di rosa, brindando romanticamente con una bottiglia di vino. E a mezzanotte è partita la videochat con gli amici.

Sicuramente un compleanno diverso da quello dell’anno scorso a Montecarlo, quando la capitana aveva festeggiato con una cena di lusso vista mare con tanti amici radunati in una lunga tavolata. Ma la stessa Ilary scrive: “Tornerà tutto come prima”. Quest’anno al suo fianco c’è Totti, ma anche l’affetto travolgente dei tanti follower.

