L’ex calciatore porta la compagna e i figli in America per il primo viaggio estivo e appena sbarcati a Los Angeles vanno a mangiare nel locale californiano di Alessandro Del Piero. I rispettivi fidanzati dei Totti, Melissa Monti e Cristian Babalus sono rimasti in Italia.

Noemi Bocchi posta orgogliosa le carte d’imbarco pronta per volare Oltreoceano, ma la prima a spifferare sui social la location scelta dalla famiglia allargata di Francesco Totti per le vacanze estive è Chanel che non resiste e si fa fotografare in aeroporto. Appena arrivati a Los Angeles, la secondogenita di Ilary Blasi pubblica un video in cui mostra gli stivali texani sbucare dal finestrino dell’auto in corsa mentre gira per le strade californiane baciate dal sole.

Prima tappa da Del Piero Francesco Totti sceglie come primo ristorante in cui portare Noemi Bocchi e i figli Cristian e Chanel Totti quello di Alessandro Del Piero. Cucina italiana nel cuore della California per l’ex calciatore e i ragazzi che pubblicano i piatti sui social. Anche Cristian Totti solitamente riservato posta il suo piatto di carne ridotto all’osso dal locale della ex stella bianconera.

La pace prima della partenza Prima di volare in America con Noemi Bocchi e i figli, Francesco Totti ha tirato un sospiro di sollievo grazie al gesto di pace di Ilary Blasi. La sua ex ha consegnato le chiavi dell’impianto sportivo della Longarina mettendo da parte i dissapori tra famiglie per il bene dei piccoli giocatori iscritti alla scuola calcio intitolata all’ex marito. Dopo lo sfratto e la diatriba sui risarcimenti e sui debiti, pare che ci sia uno spiraglio d’intesa almeno per quanto riguarda l’impianto conteso tra il fratello di Francesco, proprietario della Totti Soccer School, e la sorella di Ilary, a cui fa capo l’associazione dilettantistica.