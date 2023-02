Francesco Totti in versione tiktoker con Chanel Totti

Chi lo avrebbe mai detto che Francesco Totti avrebbe esordito anche come tiktoker! Ma per amore della figlia Chanel Totti l’ex calciatore sta al gioco e presta il fianco a un siparietto padre-figlia che fa il pieno di like. La ragazzina, bellissima con i capelli ondulati e lunghi sciolti sulle spalle, le unghie pittate e il trucco in viso, si atteggia sulle note di “Unica” di Antonello Venditti. “Noi due non ci parliamo, noi due non ci vediamo. Noi due, due foglie cadute dallo stesso ramo. Noi due che dell'errore, abbiamo fatto amore. Noi due, due arterie diverse dello stesso cuore...” intona la canzone e Totti segue il ritmo concludendo con una bella linguaccia. Chissà se è una frecciatina a Ilary Blasi o solo un gioco scanzonato con la figlia, ma i follower apprezzano.

CHANEL TOTTI STAR DEI SOCIAL

Non vuole diventare famosa, ma sui social lo è già. Chanel Totti, nonostante la fama dei genitori, vorrebbe restare una ragazza qualunque ma su Instagram e ancor più su Tik Tok è seguitissima e le sue gag conquistano una pioggia di like. A volte la 15enne coinvolge papà Francesco Totti, altre prende di mira il fratello Cristian o il cane di casa, ma in ogni caso i suoi siparietti conquistano. Non si fa problemi a replicare alle critiche degli haters e prende spesso la parola per difendere mamma e papà. Appena si era saputo della separazione di Francesco e Ilary e tutti ne parlavano, Chanel non ha esitato un attimo. E ha pubblicato un video con questo messaggio: "Non c'è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone". E davanti alle prime immagini di papà con Noemi Bocchi allo scoperto, ha spiazzato tutti con una gag ironica sulla vita sentimentale del padre. In versione “iena” ha domandato all’ex calciatore: “Nome? Francesco. Cognome? Totti. Professione? Calciatore. Sesso? ‘Na cifra”.