Chanel Totti si gode il sole in Honduras, le foto della vacanza con papà

Insieme a suo fratello Cristian , alla sorella Isabel , al papà Francesco Totti e a Noemi Bocchi è partita per un viaggio da sogno. Dopo qualche giorno a Miami si sono imbarcati per una favolosa crociera ai Caraibi. Dalle spiagge dell'Honduras la 16enne posta immagini da favola e si mette in posa in bikini.

Sono lontani i tempi in cui Chanel Totti era timida davanti all'obiettivo e non amava farsi fotografare da mamma e papà. Sulle spiagge caraibiche la 16enne posa tranquilla in bikini. Sceglie pose da influencer navigata per raccontare la sua vacanza in famiglia, mentre Francesco Totti e Noemi Bocchi preferiscono anche questa volta la via della discrezione e sui social scelgono di non mostrare nulla. Solo una foto è comparsa sulla pagina dell'ex calciatore, un post pubblicitario per sponsorizzare un'automobile. I follower l'hanno attaccato per la forma fisica, con commenti al limite del body shaming.



Una bella famiglia allargata - I rapporti tra Noemi Bocchi e i figli che Francesco Totti ha avuto da Ilary Blasi sono ottimi e molto rilassati. L'avevano dimostrato durante la festa di compleanno dell'ex calciatore, e anche a quella di Cristian Totti. Anche il Natale l'hanno trascorso insieme nel nuovo appartamento del quartiere romano di Vigna Clara dove si è trasferita la coppia e ora in crociera si godono il caldo del sole e un po' di relax. Ci pensa Chanel Totti a documentare i momenti indimenticabili della famiglia allargata e a stuzzicare la curiosità dei follower.

Ilary Blasi a Bangkok - Mentre Francesco Totti e Noemi Bocchi sono imbarcati nei mari caraibici, Ilary Blasi è letteralmente dall'altra parte del mondo. Da Bangkok, dove ha festeggiato in compagnia di Bastian Muller, posta alcuni scorci della sua vacanza d'amore. All'indomani dell'annuncio della separazione dal suo ex marito era partita insieme ai figli Cristian, Chanel e Isabel per la Tanzania: ora i due ragazzi più grandi fanno il pieno di bei ricordi e avventure insieme al papà.