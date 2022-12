Ilary Blasi si prepara al Capodanno a Bangkok con Bastian... che non si vede

Ilary Blasi è volata in Thailandia, a Bangkok, per trascorrere il Capodanno.

Anche se sui social non c'è traccia del suo bel Bastian Muller, in molti sono pronti a giurare che la conduttrice sia in vacanza con lui. Dopo aver festeggiato il Natale in casa, con i suoi genitori e le sorelle, la showgirl è pronta a brindare all'anno nuovo. E non da sola...