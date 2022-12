Nuove coppie vip, ecco chi ha trovato l'amore nel 2022

I più chiacchierati - Quella formata da Francesco Totti e Noemi Bocchi è sicuramente la più chiacchierata tra le nuove coppie del 2022. Pare che il loro amore sia sbocciato a Capodanno, anche se si conoscevano già da alcuni mesi. L'ex calciatore era ancora sposato con Ilary Blasi, ma sembra che ormai anche lei abbia un altro uomo accanto.



Un nuovo inizio - Un altro amore dopo la fine del matrimonio anche per Ludovica Frasca. La ex velina ha detto addio al marito Frank Faricy e con il regista Adam Sigal ha creato una nuova coppia. Alessandra Mastronardi si è fermata prima di arrivare alle nozze: con Ross McCall è finita a un passo dall'altare e durante la Prima della Scala ha debuttato con l'attuale compagno, Gianpaolo Sannino.



Estate galeotta - Per Diletta Leotta è stato un anno movimentato dal punto di vista sentimentale. In estate stava insieme a Giacomo Cavalli ma, appena scemato il caldo estivo, anche il loro amore si è raffreddato. Lei ci ha messo poco a dimenticarlo e già è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato Loris Karius. E' stata proprio la conduttrice a fare da Cupido a Elodie e Andrea Iannone. I due si sono conosciuti durante le vacanze con amici e non si sono più lasciati, formando una nuova coppia bollente.

Single non più incallite - Elisabetta Gregoraci non si è mai sbilanciata sulla sua vita sentimentale da quando è finito il matrimonio con Flavio Briatore. Aveva promesso che se si fosse innamorata l'avrebbe fatto sapere, ma non è stata di parola. Il suo nuovo lui è Giulio Fratini, con cui è stata paparazzata più volte in giro per l'Italia. La conduttrice non ha confermato, ma gli indizi social ormai non lasciano più spazio a dubbi. Anche Alba Parietti ha ritrovato l'amore in questo 2022. Lei e Fabio Adami si frequentano da inizio anno e la loro storia procede a gonfie vele. Un amore stellare pure per Valeria Marini, che si è legata a Eddy Siniscalchi, imprenditore napoletano da cui è inseparabile.