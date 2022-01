Diletta Leotta e Giacomo Cavalli stanno insieme? Pizzicati a St. Moritz…

Leggi Anche Diletta Leotta festeggia con le amiche a St. Moritz

Il Capodanno l’hanno trascorso entrambi in Engandina. La Leotta ci è arrivata in serata, Giacomo era già lì da alcuni giorni. Del brindisi e della festa dell’ultimo dell’anno non ci sono foto: lei si è limitata agli scatti con le amiche. Fatto sta che nei giorni successivi sono stati pizzicati in caffetteria insieme.

Poi entrambi sono ripartiti. Lei per lavoro per seguire le partite di campionato di calcio, lui è andato a surfare e pubblica foto da Capo Verde. Bisogna seguire gli indizi social per scoprire qualcosa di più, ma Diletta Leotta dopo l’addio a Can Yaman in amore e su Instagram va cauta. Cavalli, modello ed esperto di marketing, sa surfare molto bene…

