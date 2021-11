Diletta Leotta impasta in diretta con l'amica in attesa dell'amore

“Il cuore è come un puzzle non finito, è per questo che cerchiamo l’impasto perfetto per completarlo” scrive sibillina postando tutte le fasi di lavorazione del suo dolcetto. I fan però sembrano distratti dalla sua mise casalinga. Diletta per mettere le mani in pasta sceglie un outfit comodo senza rinunciare certo al sex appeal.

Leggi Anche Diletta Leotta a Ibiza, vacanza selvaggia con le amiche

La versione “casalinga ai fornelli” della Leotta prevede un completo ginnico giallo con tanto di top che mette in risalto il suo décolleté prorompente e il suo ventre piatto e un pantalone che segue le sue forme sinuose esaltandole. Completa la cucina di Diletta un sorriso smagliante e uno sguardo intrigante. E chi non vorrebbe avere una pasticcera così al proprio fianco?

Diletta Leotta a Ibiza, vacanza selvaggia con le amiche Tgcom24 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 3 di 21 Instagram 4 di 21 Instagram 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: