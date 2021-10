Diletta Leotta a Ibiza, vacanza selvaggia con le amiche

A Milano cadono le foglie, ma Diletta Leotta surriscalda con i suoi bikini da Ibiza. La conduttrice radiofonica lascia il capoluogo lombardo per una breve vacanza selvaggia con le amiche e regala ai follower immagini decisamente bollenti. Felice e in gran forma, posta scatti dalla Isla con un reggiseno viola con laccetti che fa sudare i suoi ammiratori e un paio di shorts bianchi che fanno sognare.

Guarda il mare e i colori di questo ottobre alle Baleari si riflettono nel suo sguardo raggiante. Diletta Leotta è partita con le due fidate amiche, le stesse che chiama a raccolta per le vacanze estive o per brevi fughe dalla città. Quando ha bisogno di ricaricare le pile si circonda di buona compagnia e vola al caldo, per non smentire le sue origini siciliane e la sua voglia di onde e calore.

Per ora pare sia ancora single, ma sicuramente le foto delle sue vacanze fanno battere il cuore a tanti. I complimenti fioccano e gli spasimanti si moltiplicano, ma dopo Can Yaman per Diletta c’è tempo solo per il lavoro e le amiche. Con l’attore turco avevano corso troppo (lui le aveva già regalato il brillocco e chiesto la mano), ora per la Leotta è tempo di respirare aria di mare e sfoderare le sue armi di seduzione. Il resto arriverà…

