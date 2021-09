Belen, Leotta, Canalis, Barolo, Marino: tutte le vip in un solo party

Elisabetta Canalis è arrivata direttamente da Los Angeles. E’ partita nel giorno del suo compleanno per essere a Milano a festeggiare con le amiche. Per l’occasione ha sfoggiato un look audace: avvolta in un tailleur pantalone bianco ha regalato scorci bollenti grazie all’apertura della giacca che lasciava intravedere il seno nudo. Scollatura a luci rosse anche per Sharon Fonseca: la compagna di Gianluca Vacchi in bianco ha mostrato il décolleté nudo.

Diletta Leotta è apparsa raggiante tra la Canalis ed Elena Barolo. La conduttrice sportiva ha sfoggiato sorrisi e grande allegria con le amiche con le quali si è messa in posa per siparietti bollenti. Ad animare le danze ci ha pensato Cristina Marino insieme a Ludovica Sauer, mentre si sono scatenati in pista anche Ignazio Moser con Cecilia Rodriguez e Andrea Damante con Elisa Visari. Festa più in disparte per Belen che ha scattato qualche foto senza il suo Antonino Spinalbese e poi si è dileguata nella notte. E poi c’erano Caterina Balivo accompagnata dalla sorella e dal cognato, Elisabetta Gregoraci, Costanza Caracciolo e molte altre. Sfoglia la gallery e scoprile tutte…

