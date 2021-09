Irina Shayk col corsetto metallico alla festa americana fa faville

Tgcom24 1 di 11 IPA 2 di 11 IPA 3 di 11 IPA 4 di 11 IPA 5 di 11 IPA 6 di 11 IPA 7 di 11 IPA 8 di 11 IPA 9 di 11 IPA 10 di 11 IPA 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un body-corsetto arancio da urlo abbinato ai pantaloni cargo oversize e ai tacchi vertiginosi. L’uscita mondana di Irina Shayk non può passare inosservata e la top model mostra soddisfatta il suo look seducente e il suo nuovo hairstyle. Strizza la vita e il décolleté e il risultato è incredibile. La ex di Bradley Cooper e mamma di Lea è una bomba sexy con quel corsetto metallico alla festa modaiola.