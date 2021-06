Irina Shayk e Kanye West stanno insieme, beccati in Provenza Tgcom24 1 di 13 IPA 2 di 13 IPA 3 di 13 IPA 4 di 13 IPA 5 di 13 IPA 6 di 13 IPA 7 di 13 IPA 8 di 13 IPA 9 di 13 IPA 10 di 13 IPA 11 di 13 IPA 12 di 13 IPA 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

La coppia che non t'aspetti. Irina Shayk e Kanye West sono stati beccati insieme in Provenza, dove pare abbiano trascorso qualche giorno di fuoco per festeggiare il compleanno del rapper. Al ritorno a New York c'erano già i paparazzi appostati per carpire qualche immagine della nuova coppia, e a poco sono valsi i tentativi dei due di sfuggire ai flash.