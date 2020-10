Irina Shayk posa tutta nuda sulla cover di Vogue

Bella da perdere la testa, proprio come mamma l'ha fatta. Irina Shayk posa disinibita e spudorata per la copertina di Vogue, senza nulla addosso e schermando solo i "punti caldi". Ha un fisico perfettamente tonico e uno sguardo penetrante: completamente nuda in piedi su un piedistallo sembra la statua di una divinità.

LEGGI ANCHE > Irina Shayk scosciata, addosso solo un maglione

"Una moderna dea greca" commenta entusiasta Eva Herzigova, che di bellezza senza limiti ne sa qualcosa. "Irreale" le fa eco Dua Lipa, e come lei tanti altri follower (vip e non) che restano senza fiato di fronte al corpo perfetto di Irina. La modella è stata scelta dalla prestigiosa rivista per la copertina dell'edizione ceca nel numero in uscita a novembre, in cui la Shayk si metterà a nudo, è il proprio il caso di dirlo, in un confronto tra pubblico e privato. Il servizio è stato realizzato a Milano, nella sede di un'importante casa di moda.

LEGGI ANCHE > Vanessa Incontrada e le altre, la forza del nudo in copertina

Irina è una delle supermodelle più richieste, star indiscussa di passerelle e copertine delle riviste patinate. Ha 34 anni, un'età che per molte ha segnato il declino della carriera da indossatrice, mentre lei è più bella che mai e salda sulla vetta dell'Olimpo della moda. E infatti la cover che le ha dedicato Vogue è l'ennesima consacrazione alla sua bellezza... divina.



Potrebbe interessarti anche: