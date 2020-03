Bradley Cooper e Irina Shayk, genitori “a distanza” per la piccola Lea

Hanno mantenuto un ottimo rapporto di amicizia per il bene della loro bambina, nonostante non stiano più insieme da diverso tempo. Bradley Cooper e Irina Shayk stanno vivendo la loro vita da genitori separati. La piccola Lea è affidata al 50% a ciascuno di loro, entrambi hanno deciso di vivere a New York per poter condividere il tempo con la bambina e stilano un calendario per potersi organizzare. E così ecco Lea ora al parco con la mamma, ora a passeggio col papà.