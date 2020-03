Bradley Cooper è il migliore (e il più sexy) papà di Hollywood

Look casual e la piccola Lea sulle spalle. Sorridente e rilassato Bradley Cooper è stato immortalato così per le strade di New York, mentre portava a spasso la figlia, 2 anni, avuta con Irina Shayk. Un padre single che ad Hollywood fa gola probabilmente a molte star. Lui, per ora, ha occhi solo per la sua piccola...

Dopo la separazione, avvenuta la scorsa estate, Irina Shayk e Bradley Cooper hanno voluto mantenere rapporti amichevoli per il bene della figlia Lea De Seine. I due ex hanno raggiunto un accordo informale per la custodia congiunta della bimba, decidendo di vivere a New York per facilitare la gestione della piccola. Affido quindi al 50% ciascuno. E a lei entrambi si dedicano a turno, compatibilmente con i loro impegni lavorativi, da genitori single quali sono. Per Bradley, al momento, non sembra esistere altra donna se non proprio la piccola Lea, con la quale si gode tutti i momenti che può.