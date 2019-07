Bradley Cooper e Irina Shayk separati ma... uniti per la custodia della figlia

Si tratterebbe di una condivisione esattamente al 50%, con possibili variazioni legate naturalmente agli impegni di lavoro reciproci. Bradely e Irina avrebbero anche deciso di vivere ambedue a New York, sebbene al momento abbiano in comune anche una casa a Los Angeles, per facilitare i loro compiti di co-genitori. Insomma non si riproporrà un secondo caso "alla Brangelina", con battaglie legali interminabili proprio sulla custodia dei figli. Tutt'altro. L'attore e la modella, che si sono lasciati poco più di un mese fa, dopo 4 anni, sembrano essere rimasti in rapporti più che amichevoli e concilianti: "Sono ben sincronizzati e in sintonia", riferisce una fonte vicina alla coppia.