Bradley Cooper e Irina Shayk si sono lasciati, la rottura adesso è ufficiale

La coppia, che ha cominciato a frequentarsi nel 2015 ha sempre mantenuto la propria relazione lontana dai riflettori. Fino a pochi mesi fa, quando, sulla scia dell'enorme successo di "A Star is Born", film in cui Cooper è protagonista al fianco di Lady Gaga, i rumor su una possibile liaison tra l'attore e la cantante hanno messo in dubbio la solidità della relazione stessa. Liaison che entrambi hanno sin da subito categoricamente negato. Non è bastato però. Pochi giorni fa Irina Shayk ha fatto i bagagli e se ne è andata con la figlia.



Che Lady Gaga abbia avuto un ruolo o meno nella rottura, non è ancora stato accertato, né confermato, anche se, (sarà un caso? Ndr), proprio due giorni fa la popstar ha ufficializzato la sua rottura dall'ex fidanzato Christian Carino, avvenuta in febbraio. La coppia Cooper-Shayk è comunque scoppiata e per Bradley per una stella che nasce, un'altra muore.