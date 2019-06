Bradley Cooper è rimasto solo, Irina Shayk se ne è andata con la figlia di due anni

Fonti vicine alla coppia avrebbero riferito, così scrive The Sun, che la top model sia tornata a casa sua con la figlia Lea De Seine di due anni. "Bradley e Irina hanno tentato in tutti i modi di tenere duro", aggiungono le fonti, "per amore della bambina, ma la relazione si era raffreddata ormai da mesi...". Forse da quando il bell'attore ha cominciato a frequentare Lady Gaga? Ma anche questo resta ancora solo un rumor, più volte smentito da ambedue le parti in causa...