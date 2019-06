Irina Shayk sfila al Pitti per dimenticare Bradley Cooper

La storia con Bradley Cooper è ufficialmente archiviata, ma Irina Shayk non è certo il tipo da restare chiusa in casa a leccarsi le ferite. Per curare le pene d'amore si butta sul lavoro e, a Firenze per il Pitti, lascia tutti a bocca aperta calcando la passerella. Per la sua prima uscita da single è bellissima e super seducente in aderenti abiti neri, solo lo sguardo tradisce un po' di tristezza per la fine di un amore durato quattro anni.