Irina Shayk si fa immortalare con un pitone tra le gambe

Non è la prima volta. La top model russa, ex di Cristiano Ronaldo ed ex di Bradley Cooper con cui ha avuto una figlia, Lea, 2 anni, stupisce con una foto social. L'ennesimo scatto che cattura l'attenzione dei suoi follower. Irina Shayk, 33 anni, posa mezza nuda con un pitone che le avvolge le gambe. Già quattro anni fa per uno shooting fotografico si era lasciata immortalare senza veli con un serpente sulla schiena.