Irina Shayk, dopo Bradley Cooper arriva il figlio di Clint Eastwood

L'amore con Bradley Cooper è già acqua passata. Irina Shayk sembra avere già voltato pagina e, a quanto pare, il suo cuore sta già battendo per qualcun altro. Secondo quanto riporta Dagospia, la modella avrebbe una relazione con il bellissimo Scott Eastwood , figlio di Clint. Per ora non c'è nulla di ufficiale, ma il tam tam del gossip è già partito e a Hollywood c'è chi è pronto a giurare che è nata una nuova coppia.

Tutto, negli ultimi mesi, portava a pensare che fosse Cooper quello con la testa e il cuore altrove. I pettegolezzi su una sua relazione con Lady Gaga non si sono ancora spenti del tutto, nonostante le continue smentite da parte dei diretti interessati. A sorpresa, invece, potrebbe essere proprio Irina ad avere iniziato per prima una nuova storia. Chiuso il sipario sulla love story lunga quattro anni con Bradley, la Shayk ora sarebbe pazza di Eastwood: anche lui attore, con il fisico scolpito e intensi occhi azzurri. Insomma, un tipo non troppo diverso, almeno all'apparenza, dal suo ex...