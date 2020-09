Irina Shayk scosciata, addosso solo un maglione

Il maglione è maxi, ma gli shorts sono mini tanto che non si vedono e sembrano più simili a un indumento di biancheria intima. Irina Shayk sbalordisce in maxipull nero e stivaloni pitonati per la passeggiata newyorkese. Capelli raccolti e sguardo serio, la top model non passa certo inosservata. Gli scatti sono tutti per lei che si nasconde dietro gli occhiali da sole e non porta la mascherina.