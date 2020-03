Nuove coppie nello showbiz: Bradley Cooper con la Holmes e Irina esce con Vito Schnabel

Si sono lasciati ormai da alcuni mesi, dopo quattro anni di amore intenso e la nascita di una bellissima bambina, Lea de Seine . Leccate le ferite e ritrovato l'equilibrio, pare che per Irina Shayk e Bradley Cooper sia finalmente arrivato il momento di voltare pagina. Mentre la modella russa è stata avvistata con il noto playboy Vito Schnabel , l'attore avrebbe perso la testa per la sua collega Katie Holmes .

Irina e Vito sono stati paparazzati a New York mentre passeggiavano insieme, prima di entrare nello stesso portone. Il Daily Mail ha pubblicato le foto di quella che, almeno all'apparenza, è una coppia affiatata e felice. Schnabel è uno dei più noti commercianti d'arte del mondo. La sua fama va oltre quella del collezionista di capolavori: nel mondo dello spettacolo è celebre per aver saputo conquistare il cuore di alcune delle donne più belle del pianeta. Nel novero delle sue ex ci sono Heidi Klum, Demi Moore e Amber Heard, solo per citarne alcune.

Se la Shayk si è rifatta una vita, Cooper non è da meno. Anche lui pare sia felicemente accompagnato, e non con una donna qualunque. Secondo quanto riporta il settimanale Gente sulla sua pagina Instagram, a fargli battere il cuore sarebbe Katie Holmes. Lei è reduce dalla storia con Jamie Foxx, tenuta segretissima per anni e finita bruscamente poco dopo essere stata ufficializzata. Alle spalle Katie ha anche un matrimonio con Tom Cruise, dal quale ha avuto una figlia, Suri, ormai tredicenne.

La Shayk e Cooper sono rimasti in rapporti così tanto amichevoli e concilianti, che in molti avevano sperato in un ritorno di fiamma. Ma quello che si è spezzato tra loro non può essere ricucito. Resta un grande affetto e la voglia di mantenere un rapporto sereno per il bene della loro figlia di due anni.

