"È per me un onore essere stata scelta per la copertina del primo numero del nuovo Postalmarket ...", così Diletta Leotta commenta la decisione dello storico catalogo che ha scelto proprio lei per il debutto della nuova edizione, in edicola dal 23 ottobre. "Nel passato ha ospitato grandi icone di bellezza, da Cindy Crawford a Claudia Schiffer, da Carla Bruni a Monica Bellucci. E' quindi un grande privilegio comparire sul mitico catalogo che ha fatto scoprire agli italiani la vendita per corrispondenza, anticipando di alcuni decenni il successo della vendita online" ha aggiunto la giornalista.

Quando non c'era ancora l'ecommerce, c'era Postalmarket, che arrivava in milioni di case in tutta Italia. 45.000 spedizioni al giorno, 600 miliardi di lire di fatturato, 1.400 dipendenti e collaborazioni con firme dell'alta moda come Krizia, Coveri e Laura Biagiotti. Poi il declino, vari passaggi proprietari, tentativi di rilancio mai davvero decollati, una chiusura nel 2007, il fallimento nel 2015 e l'acquisizione, nel 2018, da parte dell'attuale ceo Stefano Bortolussi.

E adesso lo storico catalogo, nato nel 1959 da un'intuizione dell'imprenditrice milanese Anna Bonomi Bolchini, ritorna. Pochi giorni fa è stata la volta dell'inaugurazione del sito e-commerce, www.postalmarket.it, dove è possibile acquistare tra 25.000 prodotti. Dal 23 ottobre invece il catalogo sarà disponibile in 18mila edicole, in una versione rinnovata ma fedele all'originale. Soprattutto per quanto riguarda la copertina con tanto di testimonial d'eccezione.