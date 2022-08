Valeria Marini, il fidanzato Eddy Siniscalchi: “Non sto con lei per soldi o popolarità”

Tutto è cominciato con una serie di cene in compagnia di amici, poi hanno festeggiato il compleanno di lei a Napoli. Poco alla volta sono diventati complici e affiatati. Eddy Siniscalchi è un ex pupillo di Lele Mora, tanto che lui lo chiama “zio”. In passato aveva avuto una storia d’amore con l’attrice Giovanna Rei (con cui ha convissuto fino a tre anni fa e si sono lasciati a un passo dall’altare).



“Valeria mi ha colpito perché è una donna buona. Con lei si ride continuamente. Ed è molto credente, come me” ha detto Siniscalchi confessando di infischiarsene della differenza d’età, perché a lui sono sempre piaciute le donne più grandi. “Il primo bacio? Dopo un po’. Sono un signore, non appartengo al gruppo di quelli che ci provano subito. Volevo conoscerla meglio perché non mi interessava solo un’avventura” conclude.