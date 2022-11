Ilary Blasi dimentica Francesco Totti, ecco il bacio con il nuovo amore

Weekend a Zurigo



In estate lei e Francesco Totti hanno annunciato la separazione, e da lì in poi Ilary Blasi non ha smesso di viaggiare. La Tanzania, la Croazia, New York sono solo alcune delle mete toccate dalla conduttrice negli ultimi mesi, sempre in compagnia degli amici più cari, della sorella Silvia Blasi o dei figli. L'ultima tappa è stata a Zurigo, dove ad attenderla però c'era Bastian, un affascinante vichingo con cui è sbocciata la passione. Hanno soggiornato in un hotel di lusso con centro benessere: l'ideale per godersi qualche attimo di intimità.

Una storia vera

Dopo la separazione da Francesco Totti, a Ilary Blasi sono stati attribuiti alcuni flirt, mai confermati. Si è vociferato di una relazione con il personal trainer Cristiano Iovino, con cui si diceva avesse scambiato messaggi infuocati (già prima della fine del matrimonio, sosteneva in estate il Corriere della Sera). Lui però ha smentito, dicendo tramite comunicato degli avvocati di "non dare credito alcuno a chi lo addita". Si è parlato addirittura di un avvicinamento pericoloso ad Antonino Spinalbese, ma anche queste si sono rivelate voci infondate. Ora gli scatti che la ritraggono con l'aitante Bastian non lasciano spazio a dubbi: stavolta la passione c'è.



Sboccia la passione

Mentre Francesco Totti si è accasato con Noemi Bocchi, con cui ha ufficializzato la relazione sul red carpet a Dubai, Ilary Blasi si gode l'inizio di una nuova relazione. Lei e Bastian si conoscono da poco ma insieme sono molto felici e affiatati. Lui ha un fisico possente e prestante. La stringe con trasporto mentre si salutano all'aeroporto dopo il weekend di coppia. A Zurigo fa freddo e Ilary Blasi è tutta infagottata in un cappotto teddy, ma a scaldarla più di tutto è l'abbraccio del suo Bastian...