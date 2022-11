Francesco Totti con Noemi Bocchi, mano nella mano a Dubai

A Dubai mano nella mano

Francesco Totti sorride sornione e orgoglioso tenendo la mano di Noemi Bocchi. Per la coppia si tratta della prima uscita ufficiale insieme. Sul blu carpet sfilano bellissimi ed eleganti. La pariolina è seria ed emozionata davanti a tanti flash, ma si stringe al suo compagno che invece appare soddisfatto e perfettamente a suo agio. Camminano sulla passerella dei Globe Soccer Awards 2022 tra i grandi del calcio. Un evento importante, ambito e prestigioso per il mondo del calcio, l’occasione perfetta per mostrarsi con Noemi Bocchi. Hanno aspettato il momento giusto per ufficializzare il fidanzamento davanti ai fan, ma poi l’hanno fatto in grande. A Dubai Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono prestati ai fotografi e lui ha rilasciato anche alcune dichiarazioni e battute.

Francesco Totti parla solo di calcio

Francesco Totti non parla della sua nuova vita con Noemi Bocchi. Con i giornalisti non si sbottona sulla separazione da Ilary Blasi o sulla nuova convivenza, lascia che a parlare siano le immagini di una coppia felice e innamorata. "Incontrare personaggi di questo spessore, ex giocatori e allenatori, è sempre un piacere", ha detto l’ex calciatore parlando dell’evento calcistico "anche perché sono sempre stati avversari in campo”. Ha rilasciato anche qualche battuta sul Mondiale in Qatar che si appresta ad iniziare senza l’Italia: "È come andare a Roma e non vedere il Colosseo. È inusuale, per noi italiani è negativo. Ma purtroppo sono cose che capitano nel calcio, vanno prese nel verso giusto. Vedremo un Mondiale diverso. Le favorite sono sempre le solite Francia, Brasile, Argentina, Spagna, Germania, ma non una in particolare. Può succedere di tutto…”.

Intanto Ilary Blasi vola a New York

E se Francesco Totti e Noemi Bocchi sono a Dubai a sfilare per la prima volta insieme, Ilary Blasi non resta certo a guardare. La conduttrice tv è volata a New York e dalla Grande Mela posta alcuni scatti sensuali e intriganti. La prima tappa al ristorante e le foto dei grattacieli. Mistero su chi l’abbia accompagnata in questo bellissimo viaggio dall’altra parte del mondo.