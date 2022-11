Francesco Totti e i Rolex, Ilary Blasi vuole che restino ai figli

L'ex calciatore ha raccontato che la sua ex moglie avrebbe sottratto dalla loro cassetta di sicurezza gli orologi di lusso ma, secondo il settimanale Chi, la versione raccontata in aula dalla conduttrice sarebbe differente: i preziosi sarebbero un regalo che lei ha ricevuto dall'ex marito ai tempi del loro amore, e di cui è voluta tornare in possesso per far in modo che vadano ai figli Cristian , Chanel e Isabel .

La vicenda dei Rolex

Il primo a tirare in ballo i Rolex è stato Francesco Totti in un'intervista al Corriere della Sera, la sua prima dichiarazione pubblica dopo l'annuncio della separazione. "Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo... Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto", ha detto l'ex calciatore. Nella stessa occasione ha raccontato anche di aver nascosto alcune borse costose di Ilary Blasi per poter organizzare uno scambio. Gli accessori sono stati ritrovati dalla conduttrice nella spa della villa dell'Eur, mentre dei gioielli nessuna traccia.

La posizione di Ilary Blasi

Le accuse riguardanti la sottrazione dei Rolex, Ilary Blasi l'ha presa con la solita ironia. Davanti alla vetrina di un negozio del brand ha lanciato uno sfottò social all'ex marito facendo con la mano un gesto che allude al furto. Il settimanale Chi racconta che lei sostiene che gli orologi siano stati un regalo che ha ricevuto da Francesco Totti e che probabilmente la sua intenzione sia quella di conservarli per i figli. Non si tratterebbe, comunque, della collezione milionaria di cui si era vociferato ma solo di quattro pezzi: costosi, certo, ma non dal valore complessivo astronomico.



Guerra aperta in tribunale

L'11 novembre è andata in scena la prima udienza del processo in relazione alla vicenda della restituzione di scarpe, orologi e borse. Francesco Totti e Ilary Blasi sono arrivati separatamente e non si sono degnati di uno sguardo. All'ex calciatore non è mancato il sostegno della compagna Noemi Bocchi, che però si è tenuta a debita distanza dal tribunale. La conduttrice e il suo ex marito non hanno rilasciato dichiarazioni, ma pare che i rispettivi avvocati si siano incontrati in privata sede per tentare di trovare una soluzione soddisfacente per entrambi senza doversi rivedere davanti al giudice. Il nuovo appuntamento sembra sia in agenda per il marzo 2023 ma non è detto che non si possa raggiungere prima un accordo di pace.