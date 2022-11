Francesco Totti e Ilary Blasi via al faccia a faccia in tribunale

E' durata circa una ora l'udienza del tribunale civile di Roma in cui i due sono comparsi davanti al giudice per essere ascoltati in relazione alla vicenda della restituzione di scarpe, orologi e borse. Al termine hanno lasciato viale Giulio Cesare in auto senza parlare. Anche i legali che non hanno rilasciato dichiarazioni.

Totti era arrivato n tribunale a bordo di una Smart, accompagnato dal proprio legale Antonio Conte, mentre con Ilary Blasi (arrivata a piedi) ci sono gli avvocati Pompilia Rossi e Alessandro Simeone. Entrambi non hanno rilasciato dichiarazioni ai cronisti presenti.

L’ex calciatore e la conduttrice tv si sono quindi ritrovati insieme, dopo l’annuncio della separazione, davanti al giudice Francesco Frettoni chiamato a dirimere la vicenda dei beni di lusso spariti, una prima tappa nella lunga e difficile spartizione dell’impero di famiglia. Accanto a Francesco Totti non ci sarà Anna Maria Bernardini De Pace: l’ex capitano e la matrimonialista hanno “divorziato”.

Faccia a faccia in Tribunale a Roma

Francesco Totti e Ilary Blasi dovranno rispondere alle domande del giudice sulla vicenda delle borse, nascoste nella spa di villa Totti e tornate in possesso di Ilary Blasi (lei le ha trovate nel nascondiglio), delle scarpe e dei Rolex, la collezione di preziosi orologi dell’ex capitano giallorosso sparita (oggetto di sberleffo da parte di Ilary). Francesco Totti sarà rappresentato da Antonio Conte, mentre Annamaria Bernardini De Pace non fa più parte del pool dei suoi avvocati.

Leggi Anche Ilary Blasi ha recuperato le borse nel nascondiglio di Francesco Totti



Totti “divorzia” dal suo avvocato

Un “divorzio consensuale” quello tra Francesco Totti e Annamaria Bernardini De Pace, come lo definisce la matrimonialista che al “Corriere della Sera” ha spiegato: “Forse negli ultimi giorni lo sentivo troppo poco e nel frattempo la controparte ha depositato il ricorso giudiziale e così è venuto meno l’obbiettivo del mio mandato: sottoscrivere la consensuale”. Già perché Annamaria Bernardini De Pace aveva proposto a Francesco Totti un accordo che lui ha rifiutato. Ora senza rancore la matrimonialista dice: “Auguro tutto il bene possibile a Francesco, in tre mesi mi sono davvero affezionata a lui, è un uomo a cui è impossibile non volere bene e che ama e accudisce i suoi figli con grande responsabilità”. A difendere Francesco Totti è rimasto Antonio Conte. L’avvocato ha precisato subito la posizione del suo assistito dopo le dichiarazioni della matrimonialista: “Preciso solo che nessun accordo è stato raggiunto, ad oggi, tra le parti nella separazione, e quindi il riferimento a presunti rifiuti di Totti, o di terzi a lui vicini, è del tutto destituito di ogni fondamento”. Dalla parte di Ilary Blasi ci sarà invece l’avvocato Alessandro Simeone, che vanta nel suo passato una collaborazione proprio con Annamaria Bernardini De Pace.



La famiglia allargata di Totti e Noemi Bocchi

Mentre Francesco Totti e Ilary Blasi si ritrovano a discutere degli accessori di lusso, l’ex calciatore pensa alla sua nuova famiglia allargata e a prendere casa insieme a Noemi Bocchi. Il settimanale “Gente” ha sorpreso Francesco Totti insieme a Noemi Bocchi e alle due figlie, Isabel Totti e la figlia della flower designer dei Parioli, in un ristorante romano. L’aria è molto distesa e anche tra le più piccole si percepisce un grande affiatamento. “Per Francesco Totti non si tratta di una ‘sbandata’, ma è in cerca di stabilità”, avrebbe confidato un amico dell’ex calciatore. Infatti, l’ex capitano giallorosso e la sua nuova fiamma si mostrano molto complici, oltre che innamorati, non si nascondono più, si scambiano baci appena possono anche in pubblico e paiono proprio voler creare una bella famiglia insieme.

Leggi Anche Ilary Blasi mostra il lato B, il massaggio è super hot

Noemi Bocchi e le botte

Ora, non solo Francesco Totti e Ilary Blasi si ritrovano faccia a faccia, anche Noemi Bocchi, 34 anni, è alle prese con il passato e con la sua relazione sentimentale prima dell’arrivo dello sportivo nella sua vita. La donna è impegnata nel processo per maltrattamenti contro il suo ex coniuge Mauro Caucci, 35 anni. Nel 2019 Noemi Bocchi e Mauro Caucci si separano con un accordo consensuale, ma una settimana dopo lui – secondo quanto riporta il “Corriere della Sera” - avrebbe aggredito la sua ex mettendole le mani al collo mentre i bambini (hanno due figli di 11 e 8 anni) dormivano. Lei ha sporto denuncia e si è aperto un processo penale per maltrattamenti in famiglia.