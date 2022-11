Francesco Totti e Ilary Blasi, l'incontro segreto dopo il tribunale

Totti e Ilary in tribunale

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono intrattenuti poco più di un’ora nell’aula della sezione civile del tribunale di Roma dove erano chiamati a dare spiegazioni circa la sparizione delle borse (poi ritrovate da Ilary Blasi nella villa all’Eur, nel nascondiglio in cui Francesco Totti le aveva messe), delle scarpe e della collezione di Rolex che ancora manca all’appello. Francesco Totti e Ilary Blasi sono arrivati alla spicciolata da strade diverse. Lui in giacca e camicia, lei col cappotto e gli occhialoni neri. L’udienza si è svolta a porte chiuse, il giudice pare si sia riservato di decidere se convocare dei testimoni e i due ex hanno lasciato viale Giulio Cesare senza rilasciare alcuna dichiarazione ai cronisti assiepati ad attenderli. Entrambi hanno fatto ritorno nella villa all’Eur, divisa in due per permettere la convivenza l’uno (Francesco Totti sta cercando casa per andare a convivere con Noemi Bocchi) lontano dall’altra. Non si è chiaramente parlato della separazione, che sarà oggetto di un altro procedimento che verrà calendarizzato in primavera.

L’incontro segreto

Nessuna dichiarazione rilasciata dalle parti, ma pare che i legali di Francesco Totti e Ilary Blasi poco dopo aver lasciato il tribunale si siano rivisti. Secondo il “Corriere della Sera” nello studio dell’avvocato Antonio Conte che difende le ragioni dell’ex capitano sono arrivati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi per Ilary Blasi. Cosa si siano detti per oltre due ore non si sa, ma l’incontro fa ben sperare. La tregua potrebbe aver essere servita a trovare una svolta per la questione borse vs Rolex o forse si è parlato anche di una possibilità di un accordo consensuale, finora rifiutato dalle parti, per evitare di andare a processo. L’udienza per la separazione nel secondo caso potrebbe essere calendarizzata non prima di marzo.