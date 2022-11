Ilary Blasi lascia la gelida New York, nuova ripartenza mezza nuda

Non importa se Francesco Totti è al caldo negli Emirati Arabi con Noemi Bocchi, la conduttrice tv sa come far risalire le temperature anche nella gelida Grande Mela. In viaggio con la sorella Silvia e alcuni amici regala scatti mozzafiato mezza nuda, ma la valigia è già pronta per un nuovo volo. Sorride sorniosa all’obiettivo e per qualche giorno si è lasciata alle spalle il pensiero della separazione e pure quello della guerra dei Rolex.



Ilary Blasi è arrivata a New York proprio mentre nel web impazzavano le foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi in Qatar. La prima uscita pubblica del suo ex marito con la nuova fiamma coincide con l’arrivo della conduttrice tv nella Grande Mela. Lei sorride sorniona postando scatti intriganti mezza scoperta nonostante la temperatura gelida della City. Ilary Blasi ammicca all’obiettivo insieme alla sorella Silvia Blasi che la accompagna in questo ennesimo viaggio da single. Non importa se Noemi Bocchi sfodera le curve sulla passerella del Globe Soccer Awards di Dubai, lei cattura i follower in canotta a Times Square. La sfida tra le due è bollente.

Nuova ripartenza

Dopo alcune immagini da New York, Ilary Blasi prepara la valigia e prende di nuovo il volo. La sua breve sosta nella Grande Mela è finita e la conduttrice tv è pronta per ripartire per nuovi lidi sempre più carica, sorridente e circondata dalle persone che le vogliono bene. Si fotografa davanti allo specchio del bagno e mostra l’icona dell’aereo. Non la ferma più nessuno!

Totti negli Emirati

Dopo l’uscita di coppia a Dubai, l’ex di Ilary Blasi, Francesco Totti si concede ai selfie nei paddock del Gran Premio di Abu Dhabi, l’ultima gara della stagione di automobilismo. Non è stata avvistata, invece, la compagna Noemi Bocchi. Dopo il red carpet in grande spolvero mano nella mano con l’ex calciatore, della pariolina si sono perse le tracce. Forse è rientrata prima a Roma o forse ha preferito tenere un low profile e alla corsa delle auto non s’è presentata al fianco di Francesco Totti. Fatto sta che lui è apparso solo e sereno.

Staccare la spina

Qualche giorno dopo l’incontro in tribunale, Ilary Blasi e Francesco Totti sono partiti per staccare la spina. L’una è volata a New York, l’altro negli Emirati Arabi. Per entrambi c’è la voglia di prendersi una pausa dai problemi legati alla separazione e concedersi una tregua nella guerra dei Rolex. Intanto pare che i legali siano al lavoro per arrivare a un accordo. Ilary Blasi vorrebbe che gli orologi di Francesco Totti restassero ai tre figli Cristian, Chanel e Isabel, mentre le borse sono tornate già in possesso della conduttrice tv che le ha ritrovate nel nascondiglio nella casa all’Eur nel quale l’ex le aveva nascoste.