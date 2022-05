Alba Parietti presenta il nuovo fidanzato: "L'amore è una cosa seria"

Dopo tanto tempo felicemente trascorso senza un uomo accanto, è pronta a tuffarsi di nuovo in una relazione. E lo fa con Fabio Adami , manager romano 55enne con cui pubblica una serie di foto che non lasciano spazio a dubbi sui loro sentimenti reciproci. Negli scatti si baciano appassionatamente e lei scrive: "Non chiedeteci più se è una cosa seria. L’amore è una cosa seria e importante. Forse la più seria (ve lo dico dopo 8 anni da single granitica e convinta)".

Alba e Fabio si frequentano da qualche mese, ma hanno sempre puntato sulla discrezione. Certo le loro uscite di coppia non sono sfuggite ai paparazzi, ma si sono sempre impegnati a difendere la loro privacy. Ora però non hanno più voglia di nascondersi, e la conduttrice si lancia via social in dediche romantiche al suo amore.

Le foto in mare mentre si stringono e si baciano parlano da sole. "Non abbiam bisogno di parole. La mia migliore stagione", scrive la Parietti a corredo di uno scatto di coppia nel mare di Ibiza. E poi anche, postando una foto abbracciati nella notte romana: "Fabio and me. Fino a due mesi fa ero io adesso siamo noi".