Alba Parietti a Ibiza, guarda che topless!

Alba Parietti sembra davvero immune al passare del tempo. Paparazzata dal settimanale "Nuovo" durante la vacanza a Ibiza con gli amici, la showgirl in costume sfoggia un fisico davvero invidiabile e non rinuncia al topless. Come fa ad essere sempre così bella? E' lei stessa a dare la ricetta su Instagram: "Vivi senza invidiare guardando avanti con curiosità e allegria".