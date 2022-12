Francesco Totti e Noemi Bocchi, ecco l'albero di Natale nella nuova casa

La coppia è andata a vivere insieme in uno stupendo appartamento a Roma Nord e la nuova compagna dell'ex calciatore ne ha approfittato per mostrare sui social l'allestimento per le feste e qualche scorcio del loro nido. L'albero scintilla nell'enorme salotto, il lungo tavolo è pronto ad accogliere tanti ospiti, sul mobile del soggiorno ci sono le foto incorniciate: si respira proprio aria di famiglia.

L'appartamento da favola - Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scelto il quartiere di Vigna Clara, quartiere a Nord di Roma storicamente di fede laziale, per dare il via alla loro vita insieme. Il loro nido d'amore è uno spettacolo. La flower designer era stata paparazzata al balcone del super attico insieme ad alcuni tecnici mentre i traslocatori ultimavano le consegne degli arredi. Il risultato è stata proprio lei a mostrarlo sui social. Sempre molto discreta, ha fatto uno strappo alla regola per mostrare gli addobbi natalizi e offrire qualche scorcio sull'appartamento. Il salone è enorme, con vetrate immense che si affacciano sul panorama della Capitale. Al centro della stanza c'è un tavolo con piano di legno e gambe in metallo e, intorno, dieci poltroncine di vellutino argentato. L'ideale per accogliere la famiglia al completo: Francesco Totti ha tre figli, Cristian, Chanel e Isabel (nati da Ilary Blasi) e Noemi Bocchi ne ha due (nati da una relazione precedente).

Natale insieme - Francesco Totti e Noemi Bocchi si preparano a trascorrere il loro primo Natale ufficialmente insieme. L'ex calciatore aveva ammesso al Corriere della Sera di aver iniziato la relazione con la flower designer da Capodanno, anche se secondo il settimanale Chi la storia sarebbe iniziata molto prima. Ma sono solo dettagli che appartengono al passato, quello che conta è che ormai sono una famiglia e si preparano a trascorrere il periodo più emozionante dell'anno sotto lo stesso tetto.