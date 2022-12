Francesco Totti e Noemi Bocchi, Capodanno al caldo: festeggeranno a Miami

Leggi Anche Francesco Totti, 3 regali a Noemi Bocchi prima di Natale

Leggi Anche Francesco Totti in Qatar con il figlio Cristian, Noemi Bocchi lo aspetta

Per Totti e Noemi è il primo Capodanno insieme. L'avvistamento è avvenuto venerdì mattina quando una fan ha scattato una foto all'allegra compagnia in partenza e l'ha poi girata a Deianira Marzano, un'influencer specializzata in gossip, che ci ha messo un attimo a farla girare per il web.

Instagram

Anche Chanel ha postato una fato dall'aeroporto, inquandrando però il tabellone dei voli da lontano senza rendere nota la meta. Che a questo punto però non è segreta.