Francesco Totti in Qatar con il figlio Cristian, Noemi Bocchi lo aspetta

A tavola con le vecchie glorie

Francesco Totti anche in Qatar sfodera tutta la sua simpatia. A tavola con le vecchie glorie ha dato spettacolo con le sue battute e la sua ironia. Marco Materazzi lo ha ripreso intento a mangiare e all’arrivo di Alessandro Del Piero, Capitan Totti ha iniziato gli sfottò sull’abito bluette dell’ex calciatore bianconero. “Me sembra un tranviere” ha detto tra le risate generali. Poi del Piero è tornato ancora a fargli visita al tavolo e ha trovato Francesco ancora impegnato con alcune pietanze: “Ancora a magnà stai?” ha detto Alex ironico. E l’ex capitano della Roma ha replicato: “E’ arrivato al capolinea”. Poi in auto Francesco Totti ha fatto la telecronaca della partenza inquadrando in video gli amici Vincent Candela e Marco Materazzi che dormivano, mentre Cristian Totti dietro di lui seguiva le marachelle del padre divertito.



La gita nel deserto

Nuova gita nel deserto per Francesco Totti che dopo la prima avventura a Doha con la compagna Noemi Bocchi, è tornato in Qatar con il figlio Cristian e anche con lui si è deliziato in una gara tra le dune con il quad. L’ex calciatore e il suo primogenito si sono ripresi a bordo del veicolo a quattroruote tra la sabbia in un piacevole momento di vacanza.

Noemi Bocchi esce allo scoperto su Instagram

Intanto Noemi Bocchi a Roma sta affrontando giornate difficili. Il suo ex Mario Caucci ha spifferato al settimanale “Chi” alcuni dettagli sulla loro relazione (“Noemi sa perfettamente cosa vuole e come ottenerlo…” ha detto alludendo alla capacità della sua ex di manipolare gli uomini) e la compagna di Francesco Totti, dopo alcuni giorni di silenzio, ha deciso di replicare con una frecciatina. “Grazie per questi 10 anni unici” è il contenuto della storia in cui appaiono Noemi e il suo ex e la Bocchi ha inserito una serie di emoji con le risate.



Ilary Blasi si selfa come una ragazzina

Foto allo specchio dal look sexy e intrigante per Ilary Blasi. Il nuovo amore Bastian la ringiovanisce e la conduttrice tv appare spensierata e serena. Dopo la vacanza sulla neve con il compagno e la sua terzogenita, ora Ilary si prepara a trascorre il Natale in famiglia e per lei il nuovo anno si preannuncia davvero magico.