Noemi Bocchi, l'ex marito: "Lei e Francesco Totti hanno messo i figli in un tritacarne"

Sono stati insieme per 11 anni, si sono lasciati nel 2017 e separati ufficialmente nel 2019 e hanno avuto due figli. Una relazione intensa e appassionata, come ricorda l'imprenditore romano al settimanale Chi, che però ha lasciato solo tanta amarezza. Lui non ha peli sulla lingua e sulla sua ex moglie spara a zero: "Sa perfettamente cosa vuole e come ottenerlo... siete sicuri che sia laureata e che faccia la flower designer?" E sull'ex calciatore commenta: "Avrebbe dovuto essere più prudente, i nostri figli sono finiti in un tritacarne".

Leggi Anche Ilary Blasi fra le braccia di Bastian, mentre Totti e Noemi si baciano

Rapporti tesi con la famiglia - Mario Caucci al settimanale Chi racconta della sua love story con Noemi Bocchi. "Ho fatto in modo che fosse la storia d'amore più bella del mondo. E lo è stata... Io l'ho amata più di qualsiasi cosa al mondo". Ha rivelato di aver avuto problemi in famiglia per preservare la loro relazione: "Ho perso rapporti per proteggere quello che stavamo costruendo insieme. Questa cosa mi ha penalizzato per anni perché allora non volevo sentire nessuno dei miei familiari più stretti", ha detto. E ha continuato: "Tutti mi dicevano di fare attenzione... sono arrivato a rompere con tutta la mia famiglia, a uscire dalle nostre aziende... perché più ero solo e più potevo essere governabile".

La ricerca della felicità - Degli anni trascorsi con Noemi Bocchi, Mario Caucci ricorda sulle pagine del settimanale Chi: "Eravamo presi da una ricerca sconsiderata della felicità, ma una felicità intesa come un'acquisizione sfrenata di beni materiali e, quindi, tutto quello che faceva parte dei valori di un essere umano veniva sempre meno: dovevamo andare in posti esclusivi per le feste, la borsa, l'anello...". Le parole che spende per la sua ex moglie sono tutt'altro che gentili: "Sa cosa vuole e come arrivare a ottenerlo. Lo ha fatto usando ogni tipo di opportunità, passando sopra a tutto, macinando rapporti, sentimenti, famiglie: qualsiasi cosa pur di raggiungere i propri scopi". Riguardo alla fedeltà della ex, però, preferisce non esprimersi.



La preoccupazione per i figli - Della relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, Mario Caucci è venuto a saperlo dai giornali. Quello che più gli dà fastidio, spiega, è il fatto che anche i loro bambini siano stati coinvolti. "E' una questione di condotta e quella che oggi io condanno è una condotta sconsiderata che espone i figli per arrivare ad altri scopi". Sempre per tutelare i piccoli di casa, si augura che le cose tra la sua ex e il nuovo compagno vadano bene: "Spero che, siccome hanno accelerato i tempi in maniera non normale - perché la storia è uscita pochi mesi fa e vivono già insieme - mi auguro che vada avanti per lunghissimo tempo perché non si possono mettere inutilmente i figli in questo tritacarne. Sei liberissimo di fare quello che vuoi, ma devi farlo preservando quelle che solo le uniche vere vittime". E riguardo all'ex calciatore commenta: "Visto che è una persona esposta avrebbe dovuto essere più prudente di tutti gli altri".



La "vera" Noemi Bocchi - Mauro Caucci lascia anche intendere che la verità su Noemi Bocchi non sia necessariamente quella che fino a oggi è stata raccontata. "Nessuno si è preso la briga di verificare le informazioni su mia moglie. Siete sicuri che sia laureata, che faccia la flower designer, che sia di Roma Nord, che provenga da una famiglia ricchissima?". E anche: "La bellezza va e viene, nella vita conta ciò che uno fa".



Francesco Totti e Noemi Bocchi allo scoperto - Intanto Noemi Bocchi e Francesco Totti si godono la loro storia d'amore ormai alla luce del sole. Dopo essere usciti ufficialmente allo scoperto a Dubai, i due non si nascondono più. Sono andati a vivere insieme e si apprestano a passare il loro primo Natale da famiglia allargata: l'appartamento è già allestito con gli addobbi che lei ha mostrato sui social. Anche davanti ai paparazzi non trattengono più la passione e si scambiano un bel bacio focoso che cattura i flash.