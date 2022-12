Ilary Blasi fra le braccia di Bastian, mentre Totti e Noemi si baciano

Il primo capitolo riguarda la Blasi, che ha appena trascorso il Ponte dell'Immacolata a Saint Mortiz insieme alla figlia Isabel e con loro, ben nascosto alle telecamere dei paparazzi, c'era anche il bel Bastian Muller, imprenditore tedesco erede di una famiglia di costruttori. Gli scatti svelati dal magazine mostrano Ilary teneramente accoccolata fra le braccia del ragazzo, in tenuta da sci con tanto di casco. Sembra che la conduttrice abbia proprio in questa occasione presentato il suo nuovo amore agli amici, fra loro anche Michelle Hunziker, che era in vacanza nella nota località sciistica con le sue figlie.

Il secondo capitolo racconta invece l'altra love story in corso quella tra Totti e Noemi, la quale, dopo aver pubblicato la foto dell'albero di Natale, esce con il suo Francesco per cenare. Ed è proprio davanti al ristorante che scattano baci abbracci ed effusioni, prontamente immortalati dai fotografi.



Ma c'è anche un terzo capitolo, ovvero l'intervista esclusiva a Mario Caucci, marito separato di Noemi Bocchi. L'uomo non ha apprezzato il modo in cui i figli sono stati esposti a causa della nuova relazione della moglie e se la prende sia con la Bocchi che con Totti, il quale, essendo avvezzo alla popolarità, avrebbe dovuto tutelare maggiormente i minori.





Natale insieme per Totti e Noemi

La convivenza tra Francesco Totti e Noemi Bocchi procede in fretta e a gonfie vele, come ha svelato sempre il settimanale Chi pochi giorni fa, mostrando la bionda pariolina impegnata in un sopralluogo nell’attico che sarà la loro nuova abitazione: con alcuni tecnici guarda dal balcone, poi controlla che i traslocatori le consegnino i mobili. Poi, in serata, nell’appartamento ci sono le luci accese, segno che la coppia ha già iniziato la sua convivenza in questo nido d’amore in cui trascorreranno ufficialmente il primo Natale insieme.





La separazione da Ilary

Anche con Ilary Blasi Francesco Totti vuole arrivare a tempo di record a una soluzione pacifica. Agli amici l’ex capitano ha confidato di voler chiudere la pratica della separazione velocemente, anche se gli costerà caro. Sembra infatti che i legali siano al lavoro per un accordo extragiudiziale che possa accontentare le parti ed evitare altri strascichi per il bene dei tre figli, Cristian, Chanel e Isabel.