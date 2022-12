Quelli che si sono lasciati, guarda un anno di “rotture” da vip

Dall’annuncio della separazione, il gossip ha seguito passo dopo passo la vicenda sentimentale dei due: lui pronto a una nuova vita con Noemi Bocchi. L’anno era iniziato con la separazione clamorosa tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ma per fortuna “certi amori ritornano” come canta Antonello Venditti e la coppia si è ritrovata. Mangeranno il panettone insieme. Ma non a tutti è andata così…

Alice Campello pancione al sole in Qatar per stare vicino ad Alvaro Morata

Prima dell’estate Anna Pettinelli e Stefano Macchi hanno ufficializzato il loro addio. “La fiamma si è spenta” ha detto la conduttrice radiofonica. Pochi mesi dopo (a novembre) lui ha annunciato di aspettare un bambino dalla sua nuova compagna Elisa D’Ospina.

Finita anche la storia d’amore tra Benjamin Mascolo e Bella Thorne. Il cantante ha augurato il meglio alla ex compagna ricordando come il loro amore sia stato bellissimo, ma il loro lavoro li ha portati a stare tanto tempo, troppo, separati. Un anno prima avevano annunciato l'intenzione di sposarsi.

Dopo nove mesi si è chiusa la storia tra Kim Kardashian e Pete Davidson. La differenza d’età – lei 41 anni e lui 28 – ha giocato un brutto scherzo alla coppia. Pare che lei abbia detto di lui che fosse immatura e che lei fosse completamente esausta di questa relazione.

In estate si sono lasciati pur restando in buoni rapporti Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, Fabio Rovazzi ha ufficializzato la fine del rapporto con Karen Casiraghi con cui conviveva da qualche anno ed è finita la storia tra Fred De Palma e Beatrice Vendramin. Amore al capolinea anche per Ludovica Frasca con Frank Faricy: la ex velina e l'imprenditore inglese si erano sposati nel marzo 2021 con una cerimonia intima in Florida. Lei ha già voltato pagina con Adam Sigal.

A settembre sono scoppiati Laura Cremaschi con Alessandro Moggi e Alessia Marcuzzi con Paolo Calabresi Marconi. Dopo un anno insieme, Laura Cremaschi e il procuratore sportivo, che aveva 15 anni di differenza, si sono detti addio. Niente lasciava presagire la rottura nemmeno tra Alessia Marcuzzi e il marito sposato nel 2014 con una bellissima e romantica cerimonia in Inghilterra. Addio anche tra Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi.

Separazione e maternità a sorpresa per Cristiana Capotondi. L’attrice ha comunicato di essersi separata dal compagno Andrea Pezzi e di essere diventata mamma. Lui non è il padre della bambina, ma le è stato accanto durante la delicata fase della gravidanza.

L’autunno non ha portato bene alle coppie vip. Dopo una serie di smentite, Claudio Amendola e Francesca Neri sono arrivati al capolinea. Dopo 25 anni insieme, i due attori hanno trovato un accordo extragiudiziale per lasciarsi. Tira e molla ancora in corso, invece, tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Lei ha annunciato la separazione, lui non accetta di starle lontano. Insieme hanno trascorso una vacanza senza figli alle Maldive: la parola fine non è ancora scritta.

Anche Federico Fashion Style torna single dopo 17 anni. L’amore tra il parrucchiere e la compagna è al capolinea ma resta l’affetto e l’amicizia per il bene della loro bambina.

Dopo 13 anni di matrimonio, divorziano Gisele Bundchen e Tom Brady. La top model e la star del football americano lo hanno annunciato sui social: “Siamo arrivati ​​a questa decisione amichevolmente e con gratitudine per il tempo trascorso insieme. Farlo è, ovviamente, doloroso e difficile…”.

Amore al capolinea anche per Valentina Ferragni e Luca Vezil. Dopo un’estate separati per motivi di lavoro la coppia ha deciso di intraprendere strade separate. La sorellina di Chiara Ferragni e il modello stavano insieme da quasi nove anni.