Fred De Palma e Beatrice Vendramin si sono lasciati

E’ finita anche la storia d’amore tra Fred De Palma e Beatrice Vendramin.

Lo ha annunciato l’attrice l’altro giorno con una storia sul suo profilo Instagram, in cui ha scritto: “Ciao ragazzi, io e Fred non stiamo più insieme da un po', siete sempre tanto carini con me, ma ogni sera ricevo video di lui con ragazze diverse e preferirei non sapere cosa accade della sua vita privata. Vi ringrazio tanto per essere sempre così premurosi con me”. Con queste parole Beatrice lascia intendere che lui abbi già altre frequentazioni.