Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: "Ci separiamo" 

Il nuovo anno si apre con la notizia bomba dello showbiz. Un’altra coppia (dopo Spinalbese e Belen Rodriguez che proprio nelle scorse ore ha ufficializzato di essere tornata single) si dice addio. Che la Hunziker e Trussardi avessero trascorso le vacanze di Natale separati era stato notato dai più. Anche sui social da tempo avevano smesso di postare foto insieme o di commentare. Alcune frasi sibilline sull’amore, sulla voglia di leggerezza, sull’importanza delle risate avevano fatto presagire che qualcosa tra i due non stesse funzionando.

Ma Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non hanno voluto continuare a tenere nascosta la loro separazione e hanno deciso di comunicare ai fan come stanno davvero le cose. Non torneranno sull’argomento, ma continueranno a nutrire un reciproco affetto e rispetto per le loro bimbe. A sostenere Michelle ci sarà la figlia Aurora Ramazzotti, perché le due hanno un bellissimo rapporto di confidenza reciproca.

