Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in crisi? Ecco le indiscrezioni

Gira voce che tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ci sia aria di crisi. A lanciare la bomba è il settimanale “Diva e donna” che scrive: “Traballa la loro favola d’amore. I due vivrebbero in due case diverse da novembre. Lei a Milano con le bambine, mentre lui vive a Bergamo”. Pare che a Natale si siano visti poco e anche sui social i due non si sono più fatti vedere insieme, salvo una brevissima Storia in cui Trussardi appare a tavola con la compagnia di amici in vacanza con Michelle sui monti.

Intanto la coppia non si sbilancia, ma Michelle in una recente intervista al settimanale “Chi” parla della sua voglia di leggerezza e di ripartenza. “Voglio sorprendermi, smettere di accudire tutti ossessivamente, ritrovare spazio e tempo per me”. Ecco i buoni propositi per il nuovo anno che la conduttrice tv rivela alla rivista. Il periodo complicato lo vive con speranza: “Dobbiamo essere lucidi, forti, soprattutto dobbiamo aggrapparci all’amore e alle risate. E’ questo che ci salva. Oltre alla prudenza, alle mascherine e ai vaccini” dice.

“Ho cominciato a prendermi degli spazi miei, ad andare via qualche ora o un weekend. Con la mia mamma, con le amiche, con Auri e questa cosa qua, di riprendere in mano la mia vita, senza togliere nulla alle persone che amo, ma semplicemente dando più spazio a me stessa…” continua spiegando perché ha dato un taglio ai capelli.

Racconta della sua bella famiglia allargata e dell’amore per le figlie. “Qualunque cosa accada per il bene dei figli, bisogna mettere da parte ogni emozione negativa. All’inizio è difficile, ma poi ci riesci. I figli devono poter vivere con serenità l’amore che nutrono per il loro papà e per la loro mamma. E questo io ed Eros l’abbiamo realizzato” spiega.

Leggi Anche Michelle Hunziker scatenata sulla neve con Serena Autieri

Michelle Hunziker e Serena Autieri scatenate sulla neve Tgcom24 1 di 24 Instagram 2 di 24 Instagram 3 di 24 Instagram 4 di 24 Instagram 5 di 24 Instagram 6 di 24 Instagram 7 di 24 Instagram 8 di 24 Instagram 9 di 24 Instagram 10 di 24 Instagram 11 di 24 Instagram 12 di 24 Instagram 13 di 24 Instagram 14 di 24 Instagram 15 di 24 Instagram 16 di 24 Instagram 17 di 24 Instagram 18 di 24 Instagram 19 di 24 Instagram 20 di 24 Instagram 21 di 24 Instagram 22 di 24 Instagram 23 di 24 Instagram 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: