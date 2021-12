Michelle Hunziker e la dolce dedica ad Aurora Ramazzotti e ai follower: "State con persone che vi fanno ridere"

Leggi Anche Michelle Hunziker mamma delle meraviglie al parco con le figlie

"Mi piacciono tantissimo le candele. Ogni tanto mi fermo ad osservare la fiammella che si muove energicamente come se avesse una vita propria - prosegue Michelle - Adoro la luce che sprigiona una singola candela nel buio e rifletto sul fatto che per bruciare, quel fuoco ha bisogno della sua cera,la quale viene inesorabilmente consumata fino alla fine... fino al suo completo spegnimento… Un po’ come la vita!".

Michelle Hunziker al parco con le figlie Gente 1 di 15 Gente 2 di 15 Gente 3 di 15 Gente 4 di 15 Instagram 5 di 15 Instagram 6 di 15 Instagram 7 di 15 Instagram 8 di 15 Instagram 9 di 15 Instagram 10 di 15 Instagram 11 di 15 Instagram 12 di 15 Instagram 13 di 15 Instagram 14 di 15 Instagram 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

La Hunziker continua spiegando di voler vivere intensamente: "La mia vita la voglio assaporare a pieno, bruciare intensamente, meravigliarmi e dubitare il meno possibile. Voglio investire sui sentimenti di ogni genere per poi forse farmi ancora male, ma non importa perché si può sempre ricominciare… la voglio consumare… ma alla fine saprò di averla vissuta con tutto il suo potenziale".

Quindi un appello finale: "Cerchiamo di non anestetizzarci emotivamente per paura di soffrire. Non mettiamo il pilota automatico nella nostra vita…anche se il periodo è dannatamente difficile…! Auguro a tutti noi moltissima forza e il coraggio di tenere il cuore sempre aperto per il nuovo anno. Vi voglio bene Mich".

Pigiama party per il compleanno di Aurora Ramazzotti Instagram 1 di 33 Instagram 2 di 33 Instagram 3 di 33 Instagram 4 di 33 Instagram 5 di 33 Instagram 6 di 33 Instagram 7 di 33 Instagram 8 di 33 Instagram 9 di 33 Instagram 10 di 33 Instagram 11 di 33 Instagram 12 di 33 Instagram 13 di 33 Instagram 14 di 33 Instagram 15 di 33 Instagram 16 di 33 Instagram 17 di 33 Instagram 18 di 33 Instagram 19 di 33 Instagram 20 di 33 Instagram 21 di 33 Instagram 22 di 33 Instagram 23 di 33 Instagram 24 di 33 Instagram 25 di 33 Instagram 26 di 33 Instagram 27 di 33 Instagram 28 di 33 Instagram 29 di 33 Instagram 30 di 33 Instagram 31 di 33 Instagram 32 di 33 Instagram 33 di 33 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: