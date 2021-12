Michelle Hunziker mamma delle meraviglie al parco con le figlie

Michelle Hunziker al parco con le figlie Gente 1 di 15 Gente 2 di 15 Gente 3 di 15 Gente 4 di 15 Instagram 5 di 15 Instagram 6 di 15 Instagram 7 di 15 Instagram 8 di 15 Instagram 9 di 15 Instagram 10 di 15 Instagram 11 di 15 Instagram 12 di 15 Instagram 13 di 15 Instagram 14 di 15 Instagram 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Michelle Hunziker è una mamma presente e attenta, e cerca di non far mancare mai del tempo di qualità alle sue figlie più piccole Sole e Celeste. Il settimanale Gente l'ha paparazzata con le sue cucciole al parco Indro Montanelli a Milano, dove si concedono una giornata "tra ragazze" in pieno clima festivo nel Villaggio delle Meraviglie allestito per Natale. Le piccole sono felicissime, tra zucchero filato e i regalini che hanno ottenuto dalla mamma, e anche la showgirl sembra divertirsi parecchio.