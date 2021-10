Michelle Hunziker: “A 9 anni ho deciso che avrei sposato Eros Ramazzotti”

Leggi Anche Ramazzotti-Hunziker, reunion a Brescia per il pranzo con Aurora

La vediamo cantare scatenata nelle vesti di dj in un post imperdibile sui social in cui davanti ai fornelli finge di essere alla consolle. Perfino la figlia Aurora non crede a tanta vitalità e le scrive ironica: “Tu non stai bene”. Michelle Hunziker è una bomba sexy, un mix di sarcasmo, divertimento, serietà e voglia di vivere. Sui social improvvisa siparietti e stacchetti di ogni genere: nei panni della mamma modello non ci sta e svela il lato più ironico della sua vita privata. Impegnata nel sociale, attenta alle cause delle donne, profonda nei sentimenti, Michelle risponde sempre col sorriso.

“Nella prima parte della mia vita sembrava tutto scritto, con coincidenze incredibili” racconta in un’intervista a “F” in cui parla della prima volta che ha visto Eros Ramazzotti davanti al piccolo schermo. Poi nella sua vita è entrato Tomaso. E’ stata la svolta. ″È arrivato e ha sfondato la porta del mio cuore. Lui è uno che non si arrende mai, anche di fronte a una donna che pensava di non ricostruirsi più una famiglia... Anche se era anche più giovane, ma mi ha subito dato il senso del progetto, qualcosa che mancava nelle poche esperienze che avevo avuto dopo il mio primo marito”.

Michelle spiega anche il suo ultimo colpo di testa: il taglio di capelli. “Tutti mi dicevano: ma che fai? Quello è il tuo marchio! Non l’ho fatto per moda, c’era una motivazione più profonda. È stato un tentativo di alleggerirsi di tanti cliché. Abbiamo questa visione della femminilità col capello lungo e invece io volevo proprio contrastare questo. È stato un taglio simbolico con una vita precedente. Quella che faccio da sempre, basandomi sull’accudimento compulsivo degli altri. Adesso basta, ho detto, mi prendo tempo per me stessa”

