Michelle Hunziker combina guai: guarda perché ha rotto un tavolino

Ne ha combinata un’altra! Michelle Hunziker nei panni della biondina scatenata è perfetta. A filmarla nelle sue avventure quotidiane è la sua storica truccatrice che l’ha ripresa dopo aver rotto un tavolino di vetro in preda al panico alla vista di… una cimice. Laura Barenghi mostra i frantumi, il cellulare a terra, insieme a una bottiglia e a tutto quello che c’era sopra. La showgirl per farsi perdonare ramazza tutto con scopa e paletta. Il siparietto è imperdibile.

“Mich era una piccola cimice sul braccio, non ti ho detto che ti stava mangiando un brontosauro” dice tra le risate l’amica mentre la Hunziker spiega di essere rimasta terrorizzata alla vista dell’insetto e la sua reazione è stata decisamente incontrollata. Un movimento involontario è costato l’incolumità del tavolino in vetro che è crollato in frantumi.

La Hunziker mostra smorfie buffe come una bambina colta in flagrante dopo una marachella. Cerca di giustificare la sua foga nei gesti e, infine, non le resta che darsi da fare per rimediare. Prende scopa e paletta e raccoglie i resti di vetro, mentre la truccatrice la incita: “Brava bionda, dai”.

