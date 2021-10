Ramazzotti-Hunziker, reunion a Brescia per il pranzo con Aurora

Instagram 1 di 18 Instagram 2 di 18 Instagram 3 di 18 Instagram 4 di 18 Instagram 5 di 18 Instagram 6 di 18 Instagram 7 di 18 Instagram 8 di 18 Instagram 9 di 18 Instagram 10 di 18 Instagram 11 di 18 Instagram 12 di 18 Instagram 13 di 18 Instagram 14 di 18 Instagram 15 di 18 Instagram 16 di 18 Instagram 17 di 18 Instagram 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Non appaiono mai sui social insieme, eppure Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno mantenuto buoni rapporti e hanno condiviso momenti di famiglia per la gioia della loro Aurora. E proprio durante un pranzo con la figlia nel Bresciano sono stati immortalati in uno scatto che sta facendo il giro del web in cui appaiono felici e sorridenti.