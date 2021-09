Aurora Ramazzotti posta una foto con Goffredo: “Siamo ancora qua”

Nessun addio e nessuna singletudine. Aurora mette a tacere le voci di crisi con il fidanzato e chiarisce di non essere single. Alla figlia di Eros e Michelle Hunziker basta una foto social per chiarire tutto: posta uno scatto tra le lenzuola con Goffredo Cerza appoggiato teneramente alla sua spalla mentre sorridono all’obiettivo. “Siamo ancora qua eeeeeeeh già” scrive aggiungendo un inequivocabile cuore rivolto al fidanzato.

Tutto è bene quel che finisce bene e dopo 24 ore i fan tirano un sospiro di sollievo: tra Aurora e Goffredo fila tutto liscio. Anche Cerza conferma la versione della compagna postando un’altra foto nelle Stories: un selfie di coppia, abbracciati davanti allo specchio e sorridenti. “Se c’è scritto sui giornali allora sarà vero” ironizza lui con tante faccine sorridenti. Nessuna nuvola all’orizzonte, per la coppia dopo tre anni d’amore è ancora tutto come il primo giorno. Come pare sui social.

Aurora Ramazzotti ha raccontato la sua lunga giornata sul set, mostrando le sue buffe smorfie e trasmettendo serenità. Poi come previsto, si è chiarita con i follower: con Goffredo Cerza nessun addio, la storia prosegue e magicamente ritornano sui social insieme.



