Aurora Ramazzotti fa le prove con il twerking sulla sabbia

L’ironia vince sempre. Aurora Ramazzotti non si è mai presa sul serio, raccontando confidenze ai follower con il giusto spirito sapendo condire serietà e auto-ironia, mescolando i siparietti social con la vita vera in un mix autentico e divertente. Ora eccola in vacanza a Mykonos con il fidanzato Goffredo Cerza e tra bikini super sexy e pose audaci si lancia in un twerking sulla sabbia imperdibile.

Muove il fondoschiena sensuale in riva al mare insieme all’amico Alessandro, poi posta il video scrivendo che lui twerka meglio di lei. La solita ironia che la contraddistingue. Aurora Ramazzotti è un fiume in piena, sempre pronta a sorprendere e divertire. Si definisce “mozzarella” per la sua pelle bianca che fatica ad abbronzarsi nonostante i bagni di sole.

Indossa un bikini a triangolo luccicante. Una fan le chiede come lo allaccia (incrociato sul ventre) e lei manda nelle Stories un tutorial per mostrare come si può indossare il reggiseno del due pezzi cambiando la posizione dei laccetti.

Sempre sul pezzo, attenta alle critiche, ma sempre pronta a non prendersi troppo sul serio. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è imperdibile e sui social seguitissima…

